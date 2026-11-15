Аналитик Меркурис: Зеленский может в любо момент сорвать переговоры с Россией

Эксперт предупредил о неожиданном шаге Зеленского Аналитик Меркурис: Зеленский может в любо момент сорвать переговоры с Россией

Москва15 ноя Вести.Для главы киевского режима Владимира Зеленского важно продолжение вооруженного конфликта, поэтому он в любой момент может сорвать переговорный процесс, отозвав киевскую делегацию. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

Зеленский… стремится к продолжению конфликта и поступлению средств на Украину. Я подозреваю, что в какой-то момент он решит отозвать украинских переговорщиков и тем самым прекратит диалог отметил эксперт в эфире YouTube-канала

По его словам, после переговоров в Абу-Даби и встречи спецпосланников президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным в Кремле потребность Зеленского в срыве дальнейших переговоров "стала еще острее".

Меркурис предположил, что власти Евросоюза такой шаг Киева публично поддержат, учитывая то, что Брюссель отказывается обсуждать с Москвой новую архитектуру европейской безопасности.

Ранее Кушнер заявил, что в ходе последних контактов представителей США по Украине возникло несколько новых идей, которые могут стать "прорывными". Другие идеи, по его словам, могут перерасти в новые предложения и помочь устранить оставшиеся пробелы. Он также указал, что в частных беседах стороны выражают готовность идти на уступки, но не уточнил, на какие.