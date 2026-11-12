Капитуляция или худший сценарий: что аналитик Меркурис посоветовал Зеленскому Аналитик Меркурис: Украина должна принять условия РФ для завершения конфликта

Москва12 ноя Вести.Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Украине следует согласиться с условиями России ради прекращения конфликта.

Сейчас самое время начать отвечать на требования России, потому что суть этого конфликта в том, что если требования России будут отклонены <…>, то результатом неизменно станет то, что <…> в конечном итоге украинцы окажутся в худшем положении сказал он в эфире своего YouTube-канала

По мнению эксперта, Владимир Зеленский намеренно уклоняется от переговоров с Москвой, и это лишь ухудшает положение Киева.

10-11 ноября в Абу-Даби прошли переговоры делегаций России, США и Украины. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую группу, сообщил, что центральной темой встречи стала архитектура европейской безопасности.

Кроме того, по его словам, стороны условились о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной. Его конкретные параметры будут объявлены в ближайшее время.