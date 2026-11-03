Эксперт Корчмарь: надежды на успех переговоров США, РФ и Украины пока мало

Эксперт раскрыл детали нового мирного плана Запада по Украине Эксперт Корчмарь: надежды на успех переговоров США, РФ и Украины пока мало

Москва3 ноя Вести.Пока надежды на успех возможных переговоров США, России и Украины мало. Такое мнение выразил чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке, член экспертного Совета общественной организации "Офицеры России" Василий Корчмарь в разговоре с MK.RU.

В беседе с изданием он отметил, что в настоящий момент продолжаются бурные обсуждения возможных итогов предстоящих переговоров в Абу-Даби, которые могут состояться в ноябре.

По данным собеседника, новый американо-европейско-украинский мирный план, по сравнению с планом президента США Дональда Трампа, содержит ряд новых пунктов. Один из них, по словам Корчмаря, согласие киевского режима на прекращение огня по существующей линии фронта.

Он также рассказал, что большое место в плане занимают пункты о гарантиях Киеву со стороны Вашингтона и европейских стран. При этом о каких-либо гарантиях в отношении Москвы не идет речь.

По словам эксперта, новый план фактически предполагает необходимость разработки и подхода к подписанию сделки о прекращении огня, а также создание демилитаризированной зоны, отводе ВС РФ и ВСУ от линии соприкосновения.

Он также выразил мнение, что в случае прекращения огня РФ будет иметь лишь замороженный на какое-то время конфликт.

В любой момент Киев может устроить вооружённую провокацию на линии разведения войск, тут же обвинит Россию, что будет подхвачено западными СМИ и - как следствие – снова боевые столкновения в интересах Европы, которая усиленно готовится к войне с Россией, рассчитывая использовать Украину как боевой плацдарм в своих милитаристских планах Корчмарь

В заключение эксперт подчеркнул, что новый план Запада – это набор общих, непоследовательных предложений без конкретизации для дальнейшего диалога.

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