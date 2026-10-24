Украинский эксперт раскрыл главный инструмент принуждения Зеленского к сделке Эксперт Романенко назвал инструмент США для принуждения Зеленского к сделке

Москва24 окт Вести.Вашингтон будет принуждать главу киевского режима Владимира Зеленского к сделке компроматом на украинские власти. В этом уверен киевский политолог Юрий Романенко.

В эфире своего YouTube-канала эксперт выразил мнение, что антикоррупционные ведомства Украины специально привлекают внимание к ранним нарушениям украинских чиновников, вынуждая их соглашаться на сделки. По его мнению, такие действия планомерно сдавливают кольцо вокруг Зеленского.

Пришел час антикоррупционных органов для того, чтобы напоминать об этих грешках. И, я думаю, что план [президента США Дональда] Трампа заключается в том, чтобы кнутом и пряником быстрее гнать Зеленского, загонять в переговорный процесс сказал политолог

Романенко предположил, что на Украине существует "запасной вариант", который разрабатывали ключевые фигуры из окружения Зеленского. По версии эксперта, эти высокопоставленные лица могут запустить масштабную реорганизацию правительственной коалиции и создание нового парламентского большинства при сохранении своих постов с помощью профильных ведомств.

Новый конституционный орган наделили бы полномочиями для ведения параллельных переговоров в том случае, если глава киевского режима продолжит отказываться от урегулирования. Такой план предполагает применение уже собранных компроматов, которые искусственно создадут внутриполитический кризис. Так, заключил Романенко, Киев принудят к миру.

Ранее Зеленский заявил о готовности заключить мирное соглашение с Россией по нынешней линии фронта. Он утверждает, что Киев может согласиться на прекращение боевых действий с фиксацией нынешних позиций сторон.