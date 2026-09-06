Ромачев: Зеленский хочет снять с себя ответственность за военные преступления Зеленский ищет "козла отпущения" среди чиновников и руководства ВСУ

Москва6 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается найти "козла отпущения", чтобы переложить на него ответственность и избежать обвинений в военных преступлениях. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

По его словам, Зеленский принял такое решение еще в самом начале конфликта.

Зеленский, пытаясь найти козла отпущения, пытаясь списать проблемы на какого-то чиновника и руководителя в ВСУ, пытается снять с себя ответственность, чтобы в будущем его не обвинили в каких-то военных преступлениях. Хотя на самом деле очевидно, что подобные решения были приняты уже в самом начале СВО, когда было принято решение о том, что использовать именно гражданскую инфраструктуру в качестве щита для того, чтобы формировать из этого информационную повестку для Запада, для внутренней аудитории пояснил Ромачев

Ранее сообщалось, что Зеленский собирается использовать СБУ против борцов с коррупцией для своей же безопасности.