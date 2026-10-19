Москва19 окт Вести.Французское издание Le Figaro выступила с громким заявлением: в настоящий момент США добиваются капитуляции киевского режима. Киева. По мнению журналистов, об этом свидетельствуют последние шаги вашингтонской администрации.

Издание считает, что президент США Дональд Трамп всегда давил на украинские власти, но сегодня это давление критически возросло. Всю последнюю неделю Белый дом подает четкие сигналы о скорой капитуляции Киева. Le Figaro называет по меньшей мере два таких сигнала: дизельная сделка с Россией и призыв провести президентские выборы на Украине.

Сам Трамп прямо признал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет и никогда не хотел мира. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриевн написал, что Трамп буквально "разоблачает" Зеленского.