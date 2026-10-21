Христофору: Зеленский готовит почву для своего ухода с поста президента

Зеленский готовится покинуть свою должность, считает журналист Христофору: Зеленский готовит почву для своего ухода с поста президента

Москва21 окт Вести.Владимир Зеленский создает оправдания своему неизбежному краху и готовит почву для своего будущего ухода, заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

Зеленский, отметил он, также пытается обвинить США и их лидера Дональда Трампа в том, что они бросили Украину, хотя в действительности это не так.

Зеленский создает свою версию событий, которая бы послужила оправданием его неизбежному краху... Таким образом Зеленский готовит почву — выстраивает нарратив для своего будущего ухода сказал Христофору, которого цитирует РИА Новости

Глава киевского режима, по мнению журналиста, взбесившись из-за сделки по дизельному топливу между РФ и США, сейчас "совершенно не в себе".

В начале октября Трамп заявил о достигнутой с российским лидером Владимиром Путиным договоренности о масштабных поставках дизельного топлива из РФ на американский и мировой рынки.

Издание Axios писало, что Зеленский был крайне раздражен, узнав о сделке президентом РФ и США по поставкам российского дизеля. Он прокомментировал это словами "это нечестно". Отдельно глава киевского режима оказался возмущен тем, что Вашингтон не предупреждал его о возможности подобной договоренностию