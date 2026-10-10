Политик Филиппо заявил, что Трамп отказался от поддержки Зеленского Филиппо: Трамп полностью отступился от Зеленского

Москва10 окт Вести.Президент США Дональд Трамп показал, что он полностью отступился от лидера киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Таким образом он прокомментировал слова главы Белого дома о том, что Украине нужно искать нового лидера.

Трамп полностью отступается от Зеленского написал Филиппо в соцсети X

Он также отметил, что для урегулирования украинского кризиса появился шанс.

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставках дизеля из РФ потому, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказался прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.