"Дизельная дипломатия": Дмитриев о высказываниях Трампа против Зеленского Дмитриев назвал смену мнения Трампа о Зеленском итогом "дизельной дипломатии"

Москва10 окт Вести.Президент США Дональд Трамп публично признал несостоятельность Владимира Зеленского в качестве лидера Украины сразу после того, как было заключено соглашение между Вашингтоном и Москвой о поставках дизельного топлива. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

На своей странице в социальной сети X он прокомментировал недавнее заявление Трампа с критикой Зеленского. Глава Белого дома указал, что населению Украины лучше избрать другого лидера.

Президент Трамп признает, что Зеленский "хочет создавать проблемы для мира"... Дизельная дипломатия разоблачила Зеленского написал Дмитриев

Ранее он также назвал историческим моментом публичные высказывания Трампа о необходимости сменить руководство на Украине.