El Pais: Трамп на фоне конфликта намерен загнать Зеленского в угол

Подчинение слабого богатому: СМИ о загнанном Трампом в угол Зеленском El Pais: Трамп на фоне конфликта намерен загнать Зеленского в угол

Москва19 окт Вести.Президент США Дональд Трамп стремится лишить главу киевского режима Владимира Зеленского поля для политического маневра, написала испанская газета El Pais.

Американский лидер для этого использует свою привычную переговорную стратегию, отметило издание.

Он хочет загнать его (Зеленского – прим. ред.) в угол в соответствии со своим искусством переговоров, которое требует подчинения слабых и партнерства в бизнесе богатых и влиятельных говорится в статье

Ранее британский журнал The Economist отметил, что публичная критика со стороны Зеленского в адрес Белого дома может привести к ухудшению положения Украины в конфликте.

Сам Зеленский в интервью агентству Bloomberg пожаловался, что администрация Белого дома якобы пытается подтолкнуть киевский режим к капитуляции.

В ночь на 19 октября Трамп заявил, что Зеленский не заинтересован в урегулировании украинского конфликта и, вероятно, никогда этого не хотел.