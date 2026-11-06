Москва6 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский неприятен президенту США Дональду Трампу на уровне инстинкта, заявил британский журнал The Spectator.

Журналисты заметили, что Трамп уже высказал желание видеть лидером Украины другого человека. Также журнал утверждает, что президент США был причастен к ограничению доступа ВСУ к военному подразделению Starlink – Starshield.

В то же время Трамп уважает президента России Владимира Путина, в связи с чем предпринял ряд шагов навстречу РФ, включая ослабление санкций и сделку по поставкам дизельного топлива, отметили журналисты.

Его искреннее восхищение Путиным как патриотичным и сильным лидером очевидно так же, как и его инстинктивная неприязнь к Владимиру Зеленскому пишет журнал

Ранее депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов заявил, что отношение Трампа к Зеленскому после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США безвозвратно ухудшится, так как глава киевского режима радуется победе демократов. Теперь, считает Никонов, Зеленскому "нечего ловить" у Трампа.