Сардарян считает, что для Трампа Зеленский омерзителен как человек Сардарян: Трампу очень сложно скрывать свое негативное отношение к Зеленскому

Москва22 окт Вести.Складывается впечатление, что президент США Дональд Трамп испытывает неприязнь к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" декан Факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян.

У меня нет никаких сомнений, что Трамп испытывает абсолютно глубокое и искреннее не то чтобы недовольство, мне кажется, Зеленский ему [Трампу] омерзителен просто как человек, как персонаж, как фигура, и ему очень сложно это скрывать. заявил Сардарян

Ранее Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет завершения конфликта на Украине