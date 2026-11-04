Депутат Никонов: отношение Трампа к Зеленскому ухудшится после выборов в США

Отношение Трампа к Зеленскому полностью испортится после выборов, считают в ГД Депутат Никонов: отношение Трампа к Зеленскому ухудшится после выборов в США

Москва4 ноя Вести.Отношение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к главе киевского режима Владимиру Зеленскому окончательно ухудшится после промежуточных выборов в американский Конгресс. Такое мнение в беседе с KP.RU высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов.

По мнению политика, глава киевского режима очень рад предварительной победе демократов.

У Трампа и так отношение к Зеленскому, как вы понимаете, давно испорчено, ну, а сейчас оно будет испорчено окончательно. Поэтому Зеленскому больше у Трампа, собственно, ловить нечего сказал Никонов

Согласно прогнозам агентства Bloomberg, Демократическая партия по итогам выборов получит контроль как над Палатой представителей, так и над Сенатом Конгресса США.

Ранее Трамп заявил, что не намерен следующие два года только накладывать вето на решения Конгресса. Как отметил глава Белого дома, республиканцы будут работать с демократами на благо США.