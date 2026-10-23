Эксперт назвал, кого Трамп сделает ответственным за свое поражение на выборах Эксперт Слезкин: Трамп может сделать Зеленского ответственным за свое поражение

Москва23 окт Вести.Президент США Дональд Трамп может сделать главу киевского режима Владимира Зеленского ответственным за поражение Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал старший научный сотрудник и директор российской программы Центра Стимсона (Вашингтон, США) Петр Слезкин.

Он отметил, что американский лидер не любит проигрывать какие-либо выборы, и всегда кого-то выставляет виновником поражения.

У него (Трампа – прим. ред.) как было восприятие мира определенное, так и осталось, он не видит толка в конфликте с Россией… А что действительно поменялось, это, возможно, его отношение к Зеленскому. То есть он его не очень любил, иногда не терпел, но то, что произошло недавно, возможно, имеет более глубокие последствия, чем даже скандал в Белом доме. Потому что Трамп очень не любит проигрывать выборы, всегда кого-то выставляет виновником… Но если сейчас республиканцы проиграют промежуточные выборы, то он точно в этом обвинит Зеленского сказал эксперт

Одним из доказательств перемен в настроении Трампа являются действия европейских лидеров, которые начали искать переговорщика для диалога с Россией, уточнил Слезкин.

Я думаю, что это видно даже по действиям европейских лидеров. Они спохватились, они поняли, что может быть Зеленский на этот раз перешел какую-то грань с Трампом. И их активизацию по поводу России можно трактовать таким образом, что они сильно боятся, что тут что-то сломалось в отношениях с США, и тут откатить будет сложно добавил он

Ранее Трамп, комментируя ситуацию на Украине, отметил, что он не поддерживает мнение Зеленского о том, что "Россия не стремится к миру". Также глава Белого дома признал, что Россия "ведет себя нормально" по отношению к Украине.