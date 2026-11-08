Политик Гигин заявил, что Трамп не утихнет до конца своего срока Политик Гигин: Трамп еще может себя показать

Москва8 ноя Вести.Действия главы киевского режима Владимира Зеленского и европейских политиков могут разозлить президента США Дональда Трампа, который не будет сидеть тихо после поражения Республиканской партии на выборах в Конгресс. Такой прогноз в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

Он добавил, что первое время после оглашения результатов выборов Трамп выражал готовность к сотрудничеству с демократами.

Трамп сначала делал заявление вполне примирительное, он всю ночь комментировал, как мы помним, итоги выборов и делал это очень спокойно, снимая трубку, когда ему звонили, по-моему, CNN. Фактически говорят, что будем работать с демократами. Но сейчас вот эти выходки Зеленского, сейчас, когда Трампу явно начнут хамить европейцы, я думаю, что Дональда Фредовича это вполне серьезно разозлит еще как? И побитая ли он собака, хромая ли он утка – называть можно по-разному. Но эти эпитеты тоже в ту же копилку. Так что Трамп может еще себя очень показать, а вовсе не быть, знаете, как некоторые предрекают эти два [года своего] срока таким тихим и пушистым заявил Гигин

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Трамп был последней надеждой американского общества на выздоровление. По ее словам, выборы в Конгресс показали, что "старой протестантской Америки" больше нет.