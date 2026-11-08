Симоньян: Трамп был последней надеждой американского общества на оздоровление

Симоньян назвала Трампа последней надеждой американцев на выздоровление Симоньян: Трамп был последней надеждой американского общества на оздоровление

Москва8 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп был последней надеждой американского общества на оздоровление. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что Трамп олицетворял "старую" протестантскую Америку.

Трамп был олицетворением нормальной, старинной, одноэтажной, протестантской, WASP-овской Америки с этими нормальными протестантскими американскими ценностями, которых, как нам показывают эти выборы, нет больше заявила Симоньян

WASP - сокращение от англ. White Anglo-Saxon Protestant (белый англосаксонский протестант), обозначающее белых жителей США или Канады британского/североевропейского происхождения, исповедующих протестантизм.

Ранее Симоньян прокомментировала издевательства украинских журналистов над женщиной-медиком, которая пыталась помочь узникам подвальной тюрьмы под Киевом.