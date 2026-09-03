Лавров: Трамп вздрогнул, узнав о гонениях на православие на Украине

Лавров: Трамп вздрогнул, узнав от Путина о гонениях на православие на Украине Лавров: Трамп вздрогнул, узнав о гонениях на православие на Украине

Москва3 сен Вести.Президент США Дональд Трамп вздрогнул после того, как президент России Владимир Путин рассказал ему о гонениях на православие на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Когда мы были с Владимиром Владимировичем Путиным на Аляске год назад, даже чуть больше уже года, 15 августа 2025 года, президент Путин рассказывал Трампу, что из себя представляет нацистский режим Зеленского. И когда он упомянул запрет Украинской православной церкви, Дональд Трамп не поверил, и он прям вздрогнул приводит РИА Новости слова Лаврова

Трамп заявил, что знает о наличии насильственной мобилизации на Украине.

Глава Белого дома согласился с мнением о том, что администрация бывшего президента США Джо Байдена и основные американские СМИ скрывали настоящие масштабы потерь Вооруженных сил Украины.