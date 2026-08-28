Лавров объяснил, что имел в виду Трамп, говоря о "сложном вопросе" по Украине Лавров раскрыл смысл слов Трампа об "одном сложном вопросе" по Украине

Москва28 авг Вести.Говоря об "одном сложном вопросе" по Украине, президент США Дональд Трамп имел в виду остающуюся под контролем Киева часть территории ДНР.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, объясняя заявление американского президента, сделанное после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже.

Он [Трамп] сказал, что, по сути, один вопрос остался сложный, имея в виду остающуюся еще пока под контролем ВСУ часть ДНР. И он особо подчеркивал в своих выступлениях в августе прошлого года, что мы идем не по пути какого-то перемирия, которое через год-два обязательно сломается, а по пути формулирования долгосрочных, устойчивых основ стабильного урегулирования. Все наши тезисы были полностью подтверждены сказал Лавров в интервью РБК

Переговоры президентов России и США прошли 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф - Ричардсон в штате Аляска. Встреча продолжалась около трех часов и включала беседу тет-а-тет, а также переговоры в узком составе.