Москва2 сенВести.Президент США Дональд Трамп согласился с мнением, что администрация его предшественника Джо Байдена и ведущие американские СМИ скрывали настоящие масштабы потерь Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией.
В ходе общения с журналистами в Белом доме один из представителей прессы затронул тему искусственного занижения цифр потерь Киева западными медиа, что привело к острому кадровому дефициту в ВСУ.
Вы правы в этомкратко прокомментировал это утверждение Трамп
Ранее американский лидер также заявлял, что ему известны факты жесткой насильственной мобилизации на территории Украины.