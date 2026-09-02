Дональд Трамп обвинил СМИ и Байдена в замалчивании потерь Украины

Трамп согласился с данными о занижении потерь ВСУ администрацией Байдена Дональд Трамп обвинил СМИ и Байдена в замалчивании потерь Украины

Москва2 сен Вести.Президент США Дональд Трамп согласился с мнением, что администрация его предшественника Джо Байдена и ведущие американские СМИ скрывали настоящие масштабы потерь Вооруженных сил Украины в конфликте с Россией.

В ходе общения с журналистами в Белом доме один из представителей прессы затронул тему искусственного занижения цифр потерь Киева западными медиа, что привело к острому кадровому дефициту в ВСУ.

Вы правы в этом кратко прокомментировал это утверждение Трамп

Ранее американский лидер также заявлял, что ему известны факты жесткой насильственной мобилизации на территории Украины.