Москва7 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп является защитником западной цивилизации, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Президент Дональд Трамп - защитник западной цивилизации написал он в соцсети X

Так Дмитриев прокомментировал заявление Трампа о подготовке масштабных договоренностей с Россией по Украине. По словам американского лидера, они могут затронуть всю Европу. Трамп также пообещал, что "все будут в восторге" от этих договоренностей.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких подробностей о большой мирной сделке, про которую говорил Трамп, у России нет.