Трамп заявил о подготовке масштабного мирного соглашения по Украине Трамп: масштабное мирное соглашение по Украине охватит всю Европу

Москва6 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки конфликта на Украине и может охватить всю Европу. Об этом президент Соединенных Штатов заявил журналистам в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что соглашение будет очень масштабным, и затронет не только Украину.

Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали [с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым]. Но просто говорю вам: соглашение [по Украине] будет. … Оно коснется не только Украины, и я даже мог бы сказать, что оно может затронуть всю Европу. Это будет большое, прекрасное соглашение, и все будут в восторге сказал глава Белого дома

Ранее Трамп заявил, что встретился со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. При этом американский лидер отказался раскрыть, что обсуждалось на встрече.