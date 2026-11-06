Москва6 нояВести.Президент США Дональд Трамп встретился со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
При этом американский лидер не раскрыл, какие вопросы обсуждались на встрече.
Дасказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, встречался ли он с Дмитриевым
Ранее глава РФПИ подарил первой леди США Мелании Трамп картину, нарисованную 11-летней Лидией из Алешек Херсонской области.