Москва6 нояВести.Президент США Дональд Трамп встретился со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

При этом американский лидер не раскрыл, какие вопросы обсуждались на встрече.

Да

сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, встречался ли он с Дмитриевым

Ранее глава РФПИ подарил первой леди США Мелании Трамп картину, нарисованную 11-летней Лидией из Алешек Херсонской области.