Песков: все вопросы для встречи Дмитриева и Лантратовой с Меланией Трамп решены

Песков подтвердил участие Дмитриева и Лантратовой во встрече с Меланией Трамп Песков: все вопросы для встречи Дмитриева и Лантратовой с Меланией Трамп решены

Москва5 ноя Вести.Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова представят Россию на встрече с Меланией Трамп в Белом доме. Все нюансы, связанные с визами и логистикой, удалось урегулировать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о решении визового и логистического вопросов.

Да, российская сторона будет действительно представлена Лантратовой и Дмитриевым сказал Песков журналистам

Накануне он подчеркивал, что участие российских представителей будет зависеть от возможности организовать поездку.