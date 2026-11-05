Москва5 нояВести.Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова представят Россию на встрече с Меланией Трамп в Белом доме. Все нюансы, связанные с визами и логистикой, удалось урегулировать, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он ответил на вопрос о решении визового и логистического вопросов.
Да, российская сторона будет действительно представлена Лантратовой и Дмитриевымсказал Песков журналистам
Накануне он подчеркивал, что участие российских представителей будет зависеть от возможности организовать поездку.