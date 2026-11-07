Москва7 нояВести.Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в штате Флорида выразил уверенность в том, что возможные договоренности с Россией по Украине будут масштабными и затронут всю Европу.
Слова американского лидера приводит агентство ТАСС.
Я думаю, что это будет очень большое урегулирование. Я думаю, что оно будет затрагивать всю Европурассказал Трамп
Ранее Трамп уже говорил о подготовке масштабного мирного соглашения, которое выйдет за рамки конфликта на Украине и от которого "все будут в восторге".
Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких подробностей о большой мирной сделке, о которой говорил американский лидер Дональд Трамп, у Кремля нет.