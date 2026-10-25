Москва25 окт Вести.Главная проблема США в том, что американцы не верят в существование других алфавитов в мире. Об этом главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Она отметила, что писала об этом в своей книге "Не первая любовь".

Там описывается эпизод, как когда я училась в американской школе, один преподаватель попросил меня написать на доске наш русский алфавит. И я написала, чем привела в неописуемый шок своих одноклассников, потому что мои одноклассники не знали о том, что в мире существуют другие алфавиты. И я там пишу о том, что это главная проблема Америки. Они никак не могут поверить, что в мире существуют другие алфавиты заявила Симоньян

Журналистка также отметила, что ситуацию в мире и характер американцев очень точно описал японский писатель Рю Мураками.

И я прямо выписала одну цитату из него, которая подходит к ситуации: "К достоинствам американцев в целом можно отнести их открытость и наивность, а к недостаткам – полное неприятие ими мировых внеамериканских ценностей. Нечто похожее свойственно и японцам, но не в такой степени. Все-таки американцы уж слишком активно навязывают другим то, что кажется им правильным и хорошим. Именно поэтому, когда я работаю с ними, они запрещают мне курить, а иногда почти силой тащат за собой на вечернюю пробежку" процитировала Симоньян японского писателя

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