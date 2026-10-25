Москва25 окт Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала генерала-майора морской пехоты США Смедли Батлера своим любимым персонажем американской истории. Об этом она сообщила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Мой любимый персонаж всей американской истории - такой генерал Смедли Батлер, потрясающий совершенно, роскошный морпех, который воевал в начале XX века везде и всюду, от Никарагуа до Китая, и потом вернулся, прозрел, написал книжку "Война - это рэкет", и сказал, что "все это время я воевал не за интересы никакой свободы, и нет никакой свободы и быть ее не может. Я воевал за интересы конкретных корпораций и конкретных денежных мешков, и я этого делать больше не могу" напомнила Симоньян

По ее словам, такая же ситуация происходит в США сейчас. Симоньян напомнила, как на днях американский миллиардер Илон Маск назвал европейцев "кровожадными поджигателями войны".

Понятно же, что это все у них про бабки. Тот же Батлер описывал, и вообще много везде описано, сколько зарабатывают на такой войне промышленники, банкиры, корпорации. Они только пухнут. Батлер предлагал: "В следующий раз, когда захотите вести войну, просто не надо же посылать на фронт сыновей этих вот гигантов промышленных, которые пухнут на этих бабках. А просто платите им такую зарплату, которую платят солдату. И все, этого будет достаточно для того, чтобы никакой войны больше не было" добавила Симоньян

По ее словам, экс-президент США Барак Обама догадывался об этом, как и нынешний американский лидер.

И мне кажется, что Трамп, как бизнесмен, он вообще это в принципе понимает заключила она

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что главная проблема США в том, что американцы не верят в существование других алфавитов в мире. Она также напомнила цитату японского писателя Рю Мураками, которая точно описывает ситуацию, происходящую в мире.