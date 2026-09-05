Симоньян отреагировала на указ о статусе Героя Труда для Собянина Симоньян: Собянин заслужил звание Героя Труда как никто другой

Москва5 сен Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что мэр столицы Сергей Собянин заслужил звание Героя Труда России как никто другой. Своим мнением она поделилась в аудиосообщении, опубликованном на канале в МАХ.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Собянину звания Героя Труда. В документе сказано, что звание присваивается за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города.

Сергей Семенович - Герой Труда. Заслужил, как никто, конечно сказала Симоньян

Он также назвала Москву "столицей Земли".