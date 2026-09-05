Москва5 сен Вести.Лидер КПРФ, руководитель партийной фракции в Государственной думе Геннадий Зюганов поздравил мэра Москвы Сергея Собянина с присвоением звания Героя Труда РФ. В интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой он назвал эту награду заслуженной.

По словам Зюганова, Москва сегодня — один из самых привлекательных городов мира. Депутат обратил внимание на благоустройство, современное производство и транспортное сообщение.

Давайте поздравим Собянина, ему присвоили звание героя, я считаю — заслуженно, он в Москве много сделал... Я начинал в Москве, когда ею руководил Гришин и Промыслов, потом были Ельцин и Попов, потом Лужков и Ресин, но он продолжил лучшие традиции и одновременно добавил то, что сегодня делает город абсолютно современным. Москва исторически была белокаменной и золотоглавой. Я бы очень хотел, чтобы и окраины, которые сейчас развиваются, продолжили эту традицию сказал Зюганов

В этом году 5 и 6 сентября столица отмечает 879-й день рождения. В День города президент РФ Владимир Путин присвоил Собянину звание Героя Труда РФ за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города.