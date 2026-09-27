Симоньян: "В начале было Слово – в конце будет Цифра" – моя главная книга

Симоньян сообщила, какую собственную книгу считает самой главной в жизни Симоньян: "В начале было Слово – в конце будет Цифра" – моя главная книга

Москва27 сен Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что роман-антиутопия "В начале было Слово – в конце будет Цифра" является ее главной книгой.

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Я написала "В начале было Слово – в конце будет Цифра"… И я до сих пор считаю, что это моя главная книга, и что главное, что нужно было мне сказать людям… и я продолжаю так считать, я сказала той книгой… Одна из предложенных мною версий того, как будет происходить апокалипсис. Она, естественно, никак не отталкивается ни от каких личных событий, как это часто бывает в книгах, тут книга совершенно другая сказала Симоньян

Ранее она рассказала, как ее сестра Алиса отреагировала на новый роман о Тигране Кеосаяне.