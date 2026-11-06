Москва6 ноя Вести.После поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США Белый дом разослал консервативным организациям памятку с достижениями президента Дональда Трампа, чтобы сплотить сторонников.

Поводом для такой рассылки послужили обвинений ряда республиканцев и известных консерваторов в адрес Трампа относительно результатов выборов, пишет газета Wall Street Journal.

Управление по связям с общественностью Белого дома…, разослало меморандум более чем трем тысячам консервативных организаций, в котором перечислило достижения Трампа на посту президента и пообещало не допустить, чтобы вновь пришедшие к власти демократы свели их на нет говорится в публикации

При этом издание не уточнило, какие именно достижения были упомянуты в послании.

Газета сделала акцент на том, что в своем письме администрация Трампа предупредила адресатов об отслеживании их заявлений и пресс-релизов. В пресс-службе Белого дома издание заверили, что данные строки не следует рассматривать как угрозу.

Ранее профессор политологии Университета штата Теннеси Андрей Коробков заявил, что республиканцы потерпели поражение на промежуточных выборах из-за ряда ошибок, допущенных Трампом. В их числе он назвал войну с Ираном, ухудшение жизни американцев и вмешательство главы государства во внутрипартийные выборы.