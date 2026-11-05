Москва5 ноя Вести.Возглавляемая президентом США Дональдом Трампом Республиканская партия потерпела поражение промежуточных выборах из-за ошибок, которые сделал американский лидер. Об этом ИС "Вести" заявил профессор политологии Университета штата Теннеси Андрей Коробков.

Было сделано несколько очень больших ошибок. Первое – это, естественно, война, которая повлияла на все. Экзитполы показали, что 34%, очень большая цифра, заявили, что война повлияла на их голосование. 49% заявили, что на них повлияло ухудшение условий жизни и повышение стоимости жизни. Это очень высокие цифры сказал эксперт

Также он добавил, что Трамп активно вмешивался во внутрипартийные выборы (праймериз), выдвигая своих кандидатов, что тоже было ошибкой.

Многие из них были слабы и провалились скандально на выборах … Помимо этого по республиканцам бил вопрос центров данных для искусственного интеллекта. Они оказались не на той стороне, где были избиратели. Это был вопрос эмиграции, который повлиял на голосование меньшинств, прежде всего испаноязычных. И помимо этого, повлияли демографические факторы. Массированный отток населения из как раз, по иронии, леволиберальных штатов … они ехали на юг в такие города, как Хьюстон, Даллас, Остин, Нэшвилл … И по иронии, уезжали от левой политики, но привозили левые взгляды с собой. И там произошел очень серьезный сдвиг электоральный. Трамп теперь ослаблен сказал эксперт

Ранее член высшего совета ЛДПР, депутат Госдумы Виктор Бут заявил, что демократы победили на промежуточных выборах в США из-за позиции колеблющихся избирателей.