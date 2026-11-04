Москва4 ноя Вести.Результаты выборов в Конгресс США не означают окончательного поражения республиканцев. Таким мнением с ИС "Вести" поделился политолог и публицист, эксперт движения Народный Фронт Юрий Самонкин.

Он добавил, что главным для президента США Дональда Трампа сейчас является учет своих внешнеполитических ошибок.

Сейчас самое главное для Трампа – это, в первую очередь, учесть свои внешнеполитические ошибки, потому что вот эта безумная война против Ирана, она, конечно, очень сильно подпортила рейтинг республиканцев в начале 2026 года. Вот мы говорим именно о перекрытии Ормузского пролива, который в том числе ударил по экономике Соединенных Штатов Америки. Как ни парадоксально это звучит, но промежуточные выборы в Конгресс – это же не окончательное поражение республиканцев