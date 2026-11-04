Москва4 ноя Вести.Решающую роль в промежуточных выборах в США сыграли цены на топливо, перевесившие внешнеполитические и научные успехи. Если бы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп добился низких цен на заправках – республиканцы бы одержали победу. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Ты можешь говорить американскому избирателю все что угодно, но если цена на заправках такова, что он хватается за голову, он будет голосовать против тебя. Любые рассуждения о том, какой Трамп прекрасный, о космических полетах, Луне не играют никакой роли. Американец считает деньги в своем кошельке. И если ты не способен запомнить фразу, которая когда-то привела к поражению Буша-старшего, когда Клинтон сказал: "It's the economy, stupid – это экономика, дурачок", то ты обречен на провал сказал Соловьёв

Соловьёв подчеркнул, что критической ошибкой Трампа стал иранский конфликт, следствием которого стало подорожание топлива.

Они сожрали Трампа. Он допустил колоссальную ошибку с Ираном, не просчитав, как это поднимет цены на заправках. Если бы он раньше добился того, чтобы операции в Венесуэле и Иране и дружба с нами привели к бросовым ценам на заправках, победил бы. Здесь не холодильник победил телевизор, а бензобак. Бензобак победил митинги и социальные медиа. Трамп потерял чувство американского избирателя. Попробовал и не смог заявил Соловьёв

Ранее телеканалы CNN и NBC News представили предварительные итоги голосования в Конгресс по ключевым штатам. По их прогнозам, демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса. Отмечается, что демократы в новом составе нижней палаты Конгресса получат 244 мандата, республиканцам – 191.