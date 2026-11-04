Война с Ираном привела к поражению республиканцев на выборах, признал Трамп Трамп признал, что республиканцы проиграли выборы из-за войны с Ираном

Москва4 ноя Вести.Республиканская партия проиграла промежуточные выборы в Конгресс США во многом из-за войны с Ираном, которая привела к росту цен на топливо. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Журналисты спросили его о том, согласен ли американский лидер с позицией, озвученной вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Тот ранее уже назвал противостояние с Ираном главной причиной поражения республиканцев.

Думаю, в этом в значительной степени есть правда, поскольку из-за нее цены на бензин в краткосрочной перспективе немного выросли. И, вероятно, это действительно так. Но в то же время, если бы мне пришлось принимать это решение снова, я бы поступил точно так же заявил Трамп

Ранее стало известно, что сын президента США Дональд Трамп-младший также поддержал позицию Вэнса о влиянии войны с Ираном на результаты промежуточных выборов в американский Конгресс.