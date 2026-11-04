CBS: Трамп может обвинить Хегсета в поражении республиканцев на выборах

Трамп может возложить ответственность за результаты выборов на Пентагон CBS: Трамп может обвинить Хегсета в поражении республиканцев на выборах

Москва4 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп может возложить ответственность за поражение республиканцев на выборах в Конгресс на главу Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщила старший корреспондент CBS News Дженнифер Джейкобс.

Некоторые помощники Трампа предсказывают, что Пит Хегсет станет объектом некоторой критики президента написала она в соцсети X

По ее данным, республиканцы считают, что одной из причин неудачи на выборах стала война с Ираном, которую активно поддерживал глава Пентагона.

Помимо Хегсета, с претензиями со стороны Трампа могут столкнуться руководитель Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) Брэд Купер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Оба принимали активное участие в подготовке к военным действиям против Ирана.