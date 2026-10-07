Трамп может вновь заговорить о вмешательствах в выборы после поражения в ноябре Журналист Богданов не исключил речи Трампа о вмешательстве в выборы в Конгресс

Москва7 окт Вести.Американский лидер Дональд Трамп может вновь высказаться о внешнем вмешательстве на промежуточных выборах в Конгресс США в случае поражения республиканцев. Такое мнение журналист ИС "Вести" Валентин Богданов высказал в интервью Владимиру Соловьёву.

Я бы предположил, что он может возобновить. Помните, был вброс такой, он, как сейчас говорят, не зашел, но тем не менее про китайское якобы влияние и вмешательство в выборы. Возможно, нас будет ждать такой встречный пал с его стороны, когда он будет говорить о том, что или у него украли победу, или вновь были допущены какие-то нарушения. От него можно сейчас ждать, что угодно. Трамп – человек и в хорошем, и в плохом смысле креативный высказал свою точку зрения Богданов

В конце сентября глава Пентагона Пит Хегсет поручил использовать разведку и киберпространство для выявления и противодействия иностранному вмешательству во время промежуточных выборов в Конгресс.

В июле Трамп пообещал принять меры по защите системы проведения выборов в США от вмешательства из-за рубежа. Об этом он заявил во время своего обращения к нации.

Ранее американский президент обвинил Китай, что в 2020 году он пытался помешать его переизбранию, а сотрудники американских спецслужб намеренно скрывали эти сведения от Белого дома, при этом зная о критической уязвимости избирательной инфраструктуры страны.