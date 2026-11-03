Трамп после промежуточных выборов вполне может перейти к механизму помилований Богданов: Трамп после выборов перейдет к активной обороне, в т.ч. с помилованием

Москва3 ноя Вести.Американский президент Дональд Трамп после промежуточных выборов в Конгресс США может перейти к тактике активной обороны, в том числе начать использовать механизм помилования для своих сторонников во время расследований Демократической партии. Об этом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Теперь, скорее, Трамп будет действовать в активной обороне. Не зря он уже в последние сутки говорил о том, что вполне себе может позволить и механизм помилования применять. В данном-то случае речь идет о ком? И о [министре войны Пите] Хегсете, которому демократы грозят импичментом сразу после того, как они пройдут инаугурацию в новый Конгресс. И уже об Илоне Маске. Илон Маск на теме Starlink, на теме развития сети дата-центров в США превратился в главный объект критики Демократической партии высказал свою точку зрения Богданов

Ранее Трамп заявил, что выдал бы превентивное помилование американскому миллиардеру Илону Маску, если демократы одержат победу на промежуточных выборах в Конгресс и начнут против него расследование.

Выборы, во время которых будет переизбрана треть Сената и вся Палата представителей, пройдут 3 ноября. В настоящее время обе палаты находятся под контролем Республиканской партии.