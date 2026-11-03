Богданов: Трамп после проигрыша на выборах будет чаще применять вето и указы

Трамп после победы демократов на выборах в Конгресс станет чаще применять вето Богданов: Трамп после проигрыша на выборах будет чаще применять вето и указы

Москва3 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп будет чаще использовать право вето и исполнительные указы в случае победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс. Об этом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Журналист отметил, что раньше для Трампа роль вето исполняла Республиканская партия, имеющая большинство мест в Конгрессе. По мнению Богданова, после промежуточных выборов ситуация изменится.

Теперь ясно, что он будет чаще вето применять, а исполнительные указы, я думаю, он будет тоже применять также часто. Почему? Потому что он считает это хорошим, эффективным, быстрым инструментом, и тут у Трампа просто нет и с другой стороны вариантов сказал он

Трамп, считает Богданов, в свой первый срок пытался быть "классическим американским президентом" и договариваться с Конгрессом о чем-то фундаментальном, однако пришел к выводу, что глубинное государство сделало все, чтобы связать его по рукам и ногам.

В эту игру Трамп играть пытался по правилам американской политики, и в эту игру его обыграли и обманули, как в наперстки. Поэтому, вернувшись через четыре года в Белый дом, он стал просто махать и рубить шашкой, снося голову добавил журналист

Ранее американский лидер заявил, что победители предстоящих 3 ноября выборов в Конгресс станут доминирующей силой в американской политике. Представители Демократической партии, по мнению Трампа, ненавидят США.