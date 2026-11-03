Москва3 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп начнет блокировать попытки представителей Демократической партии США возобновить помощь киевскому режиму, заявил политолог, эксперт Международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов в интервью РИА Новости.

Глава Белого дома пообещал воспользоваться в этом случае правом вето.

Если будут какие-то инициативы, которые прямо противоречат его курсу, он их будет блокировать. А для того, чтобы преодолеть президентское вето, надо получить квалифицированное большинство, то есть привлечь на свою сторону значительную часть конгрессменов другой партии. Это будет сделать трудно приводит РИА Новости слова Кортунова

По мнению политолога, демократы постараются усилить давление на Россию, если получат большинство в Палате представителей или Сенате США после промежуточных выборов в Конгресс США.

Они будут, по всей видимости, предлагать новые санкционные пакеты в отношении России, возобновление прямой американской военной помощи Киеву пояснил Кортунов

Политолог отметил, что позиция Трампа едва ли поменяется из-за итогов промежуточных выборов в Конгресс США.

Между тем газета Berliner Zeitung написала, что приход демократов к власти в Конгрессе США не поможет Украине.