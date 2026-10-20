Москва20 окт Вести.Президент США Дональд Трамп дал негласное распоряжение притормозить поддержку киевского режима. Об этом ИС "Вести" заявил американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

Он отметил, что таким образом американский лидер хочет надавить на европейских партнеров Украины, прежде всего на Великобританию.

Надо понимать, что Киев, конечно, не субъектен. ... То есть, когда Трамп давит на Киев, он, по сути, давит на европейских хозяев киевского режима, прежде всего на Великобританию. То есть в этом смысле это такая игра между Вашингтоном и Лондоном. Именно поэтому это давление и не приносит ощутимых результатов. Потому что, если бы речь шла только о взаимоотношениях Вашингтона и Киева, понятно, что это несопоставимые просто по масштабам, по влиянию, по ресурсам игроки