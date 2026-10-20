Эксперт заявил, что РФ воспринимается многими в США как "вечный враг" Эксперт Бенедиктов: РФ воспринимается многими в США как "вечный враг"

Москва20 окт Вести.Россия воспринимается многими в США как "вечный враг", поэтому американские журналисты так часто задают президенту США Дональду Трампу вопрос, почему он "бросил" Украину, которая находится в "конфликте" с РФ. Таким мнением с ИС "Вести" поделился американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

Россия для них - это такой вечный враг. … Практически все журналисты, которые там разговаривают с Трампом, с [госсекретарем США Марко] Рубио, с другими как бы политиками из его администрации, все задают один и тот же вопрос: Украина союзник Соединенных Штатов? По-прежнему союзник Соединенных Штатов? Значит, Соединенные Штаты не бросили Украину? Почему? Потому что на самом деле в их картине мира Украина - это государство, которое борется … с самым главным врагом Соединенных Штатов объяснил Бенедиктов

Он отметил, что договоренности с РФ могут помочь Трампу вернуть себе поддержку своего электората, который разочаровался в его политике после начала конфликта с Ираном.

Это большая возможность для него [Трампа] в преддверии выборов вернуть себе симпатии той части республиканского электората ядерной, это движение Make Americа Great Again, которое отчасти разочаровалось в Трампе и в его политике после начала Иранской войны заявил Бенедиктов

Ранее Бенедиктов объяснил давление Трампа на Киев. Он рассказал, что таким образом президент США хочет воздействовать на Европу.