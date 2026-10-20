Эксперт Бенедиктов заявил, что процесс выхода США из НАТО уже идет Эксперт Бенедиктов: процесс выхода США из НАТО уже идет

Москва20 окт Вести.Процесс выхода США из НАТО уже идет, и он продолжится и после ухода президента Дональда Трампа с поста в случае, если его сменит республиканец. Таким мнением с ИС "Вести" поделился американист, автор политической биографии Дональда Трампа "Черный лебедь" Кирилл Бенедиктов.

Он отметил, что, если следующим президентом США станет представитель Демократической партии, то выход страны из НАТО будет остановлен.

Процесс выхода, постепенного, наверное, выхода Соединенных Штатов значит, из НАТО, во всяком случае, в том виде, в котором НАТО существует сейчас. Я думаю, что этот процесс уже идет. … Если сохранится линия нынешней администрации, то есть, если на смену Трампу придет президент-республиканец. … тогда этот процесс продолжится. Естественно любой президент-демократ остановит этот процесс. Ну, или, по крайней мере, постарается его остановить, повернуть вспять объяснил Бенедиктов

Ранее Бенедиктов объяснил, почему Трампу так часто задают вопросы о причинах замедления поддержки Украины. Он отметил, что в глазах американских журналистов Россия – вечный враг, а киевский режим ведет войну с противником США.