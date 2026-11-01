Богданов: Трамп - убежденный аутсайдер в политике, и в этом есть свои плюсы

Богданов назвал Трампа "убежденным аутсайдером" в американской политике Богданов: Трамп - убежденный аутсайдер в политике, и в этом есть свои плюсы

Москва1 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп – убежденный аутсайдер в американской политике, он всегда действовал из засады – так ему сподручнее. Такое мнение выразил обозреватель ИС "Вести" Валентин Богданов в своей колонке.

По его словам, потеряв палаты Конгресса, американский лидер без проблем найдет виновных.

Действовать из засады 47-му американскому президенту всегда было сподручнее. В американской политике он убежденный аутсайдер и в этом есть свои плюсы. Потеряв сейчас одну или обе палаты Конгресса, через два года, агитируя за потенциального преемника (неважно, Джей Ди Вэнса, Марко Рубио или кого-то еще), Трамп, не моргнув, сможет показать пальцем на оппонентов, взобравшихся после нынешних промежуточных выборов на вершину Капитолийского холма. Мол, они во всем и виноваты. Чем не двухходовка? написал Богданов

Ранее депутат Государственной думы РФ Николай Стариков обратил внимание на то, что президент США стремится занять свое место в истории, однако такая перспектива остается под вопросом.