Москва2 авг Вести.Президент США Дональд Трамп по жизни обиженный человек. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил историк-международник Андрей Сидоров.

Трамп по жизни обиженный вообще-то. В принципе, человек, который сумел за два года, имея довольно серьезную базу, проиграть все в 2025 году внутреннюю политику, сейчас внешнюю политику. Вся его администрация, в принципе, связана с иранским кризисом. Иран он уже побеждал много-много раз. Вот даже в ночь на 30 июля нанесли удар, решил, что сожжет все мосты, разрушит и все электростанции, сейчас отказался снова, дал шанс дипломатии. Ну, в общем, короче говоря, как не было у него стратегической линии, так и нет сказал он

Ранее Андрей Сидоров заявил, что Трамп способен довести свою страну как до гражданской войны, так и до взлета.