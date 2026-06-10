Москва10 июн Вести.Президент США Дональд Трамп уже лишен власти публично, унизительно и показательно, а дальнейшее его ослабление выглядит странным процессом. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" политолог Дмитрий Дробницкий.

В качестве примера политолог рассказал о Центре Кеннеди, который у Трампа не получилось переименовать и забрать. Он также указал, что решение американского лидера вместо зала для танцев построить клетку для боев, очень ярко его характеризует.

Во-первых, Трамп уже лишен власти полностью. Показательно, унизительно, публично, прилюдно. То есть, как бы, ослабление Дональда Трампа в будущем, это какой-то очень странный процесс. Я даже не понимаю, что дальше не будет. Его теперь побьют, что ли, на лужайке перед Белым домом?... Так его уже унизили. Центр Кеннеди исполнительских искусств перегонял в Центр Трампа и Кеннеди исполнительских искусств. Не дали. Ладно, суд первой инстанции. Там же можно было пойти в апелляцию. Выяснилось, юристов нет в Белом доме в апелляцию пойти. Что сделал Центр Кеннеди? Он моментально удалил, вот просто отскоблил все таблички с Трампом, убрал с сайта все документы. И там сейчас будет невероятный бенефис одного из главных критиков Трампа - Билл Майер, комик такой, который все время высмеивал Трампа, против которого Трамп постоянно писал посты в социальных сетях. На таком уровне, понимаете, он хочет сделать зал для танцев, как мы сегодня, новую формулировку придумали. Не будет зала для танцев ни к дню рождения, ни, понятно, к дню рождения Соединенных Штатов. Он клетку решил построить, казалось бы, временно возводимое сооружение, клетку для боев UFC, смешанных единоборств. И на это тоже в суд подали рассказал Дробницкий

Политолог также отметил, что Трамп очень специфически проводит перестановку кадров. Яркий пример тому скандальное увольнение теперь уже главы Национальной разведки США Тулси Габбард.

Что касается персонала, который уходит, там Трамп увольняет очень специфически. Когда тот идет наружу... он ему говорит: нет, нет, это я тебя увольняю. Примерно так было с Тулси Габбард. Вот администрация – сейчас единственное замечательное решение вместо Тулси Габбард, которая представляла из себя некую программу. По крайней мере у тех людей, кто на надеялся на Трампа, делал ставку политическую, все-таки была программа и Тулси Габбард была заявлением: я разрушу этот бюрократический аппарат отметил Дробницкий

Ранее сообщалось, что Трамп поссорился с ведущей телеканала NBC News Кристен Уэлкер и резко прервал интервью. В ходе беседы журналистка спросила у Трампа о президентских выборах США в 2020 году, что вызвало у Трампа бурную реакцию.