Москва22 окт Вести.К концу своего первого президентского срока (2017-2021) Дональд Трамп заметно ослабел и потерял вес в Конгрессе, сейчас он кардинально изменился и стал руководителем, которого уважают в Америке. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

Он отметил, что даже в случае, если Республиканская партия проиграет на выборах, у Трампа остаются способы сплочения населения.

Если сравнить две каденции Трампа 2016 года и нынешнюю каденцию, там мы помним, во второй половине своего срока, в первой каденций Трамп, естественно, ослабел очень сильно, потерял … вес … в своем Конгрессе. И, конечно, в последние два года он был слабой политической фигурой. Но сейчас Трамп кардинально поменялся, это мощный руководитель. Даже если Палата представителей выйдет из-под контроля Республиканской партии, из-под контроля Трампа - это не значит, что сдастся победителям и будет досиживать свой срок. Нет, Трамп боец, он умеет сплачивать народ, его уважают в Америке, что бы там ни говорили, и отдельные его шаги, хотя может быть и носят популистский характер, но они срабатывают. Возьмите та же самая "дизельная сделка" рассказал Джабаров

Ранее Джабаров подчеркивал, что мир должен заставить Украину принять нейтральный статус. По его словам, при сохранении нацистского режима, конфликт через время вспыхнет с новой силой.