Москва5 ноя Вести.После неудачи республиканцев на промежуточных выборах Дональд Трамп станет уделять меньше внимания внутренней политике и сконцентрируется на внешней. Такое мнение в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета Константин Симонов.

По словам Симонова, на внутреннем фронте главе Белого дома будут "вставлять палки в колеса", а вот во внешней политике у Трампа относительно неплохая ситуация.

Вот эта история, как политологи называют, разделенное правление, – это не первый, конечно, случай в истории Соединенных Штатов. Это часто приводит к тому, что избранный президент, потерпев поражение на промежуточных выборах, меньше внимания начинает уделять внутренней политике и больше внимания начинает уделять политике внешней. Потому что на внутреннем фронте ему, конечно, будут вставлять палки в колеса. В этом плане смысла особого мучиться с таким парламентом у Трампа нет. А во внешней политике наоборот, у нас с Трампом относительно неплохая ситуация заявил Симонов

Ранее сообщалось, что по предварительным результатам промежуточных выборов в Конгресс США Республиканская партия потеряет большинство как в Палате представителей, так и в Сенате.