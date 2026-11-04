Политолог оценил вероятность импичмента Трампу после выборов в Конгресс Эксперт Саймс: импичмент Трампу после выборов в Конгресс – маловероятный вариант

Москва4 ноя Вести.Вероятность того, что после промежуточных выборов в Конгресс президент США Дональд Трамп будет подвергнут процедуре импичмента, весьма низкая.

Об этом в беседе с ТАСС заявил политолог Дмитрий Саймс.

По словам собеседника агентства, Трамп уже заявлял, что, если он лишится контроля над обеими палатами Конгресса, то будет по максимуму использовать право вето. Если же действующий президент США сохранит контроль над Сенатом, то ему даже не потребуется право вето, поскольку Сенат просто не будет поддерживать законопроекты Палаты представителей, пояснил Саймс.

Право вето он сможет применять достаточно эффективно, потому что нет сценария, по которому у республиканцев было бы меньше одной трети состава Сената. Такого прогноза вообще нет сказал эксперт

Саймс добавил, что у республиканцев будет возможность помешать любым попыткам лишить Трампа президентского кресла.

Для удаления президента требуется две трети голосования в Сенате. Это крайне маловероятно, если только не обнаружится что-то совсем скандальное в отношении Трампа заявил Саймс

Даже с учетом склонности Трампа к эпатажу и скандальным выходкам, на фоне постоянных проверок и расследований в отношении американского лидера едва ли можно предположить, что достоянием общественности станет что-то действительно экстраординарное, резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что главе Пентагона Питу Хегсету может грозить импичмент в случае победы демократов на выборах в Конгресс США.