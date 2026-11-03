Эксперт дал прогноз по дальнейшему президентству Трампа после выборов в Конгресс Эксперт Демчук: Трамп доработает весь президентский срок, переизбран не будет

Москва3 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп не сможет переизбраться на новый срок в 2029 году, но доработает до конца без импичмента. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Артур Демчук.

Политолог отметил, что невозможность повторного избрания Трампа была понятна с самого начала, и определенно в январе 2029 года в США будет другой президент.

Сейчас для Трампа самое главное - удержать Республиканскую партию у власти, чтобы следующим президентом стал его преемник и представитель тоже Республиканской партии. А то, что он столкнется с сопротивлением демократов, это было так же точно [понятно] изначально с момента избрания. У него есть разнообразные юридические возможности принимать решения и управлять страной, преодолевая сопротивление демократов. И, соответственно, я думаю, что серьезных каких-то у него сложностей быть не должно, импичмента не будет, поэтому он вполне способен отработать полностью весь президентский срок заявил эксперт

Артур Демчук добавил, что, согласно американским законам, первая леди Мелания Трамп и миллиардер Илон Маск не могут быть кандидатами на пост президента США.

Ранее американский лидер заявлял, что демократы вынесут ему импичмент, если Республиканская партия проиграет на промежуточных выборах в Конгресс США.