Трамп не будет признавать выборы нелегитимными при проигрыше, считает эксперт Эксперт Демчук: Трамп вряд ли заявит о нелегитимности выборов в Конгресс

Москва3 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп вряд ли пойдет на признание нелегитимными результатов промежуточных выборов в Конгресс в случае победы демократов. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН (ИСК РАН) Артур Демчук.

Я думаю, учитывая, что впереди гораздо более высокие ставки на будущих выборах 2028 года, Трамп вряд ли сейчас пойдет на признание выборов нелегитимными. Он может, конечно, оспаривать выборы в отдельных штатах, если будут юридические какие-то основания, но вряд ли он станет призывать к каким-то протестным акциям, которые могут выйти за рамки закона, потому что тем самым он может очень резко пошатнуть репутацию Республиканской партии сказал политолог

Он добавил, что американскому лидеру выгоднее действовать в рамках правового поля.

Для него как раз лучше, чтобы все было в рамках правового поля, [чтобы] никаких эксцессов после этого не было. И если даже будут какие-то нарушения, то они должны расследоваться юридически и, соответственно, все должно быть в соответствии с американскими законами добавил эксперт

Ранее старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил, что поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс может привести к ослаблению позиции Трампа внутри Республиканской партии.